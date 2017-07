Scott Feldman et Adam Duvall prennent les choses en main

Dominant au monticule, Scott Feldman a mené les Reds à une victoire de 5-0 face aux Cubs de Chicago, vendredi soir, à Cincinnati.

En sept manches de travail, Feldman (7-5) n’a alloué que deux coups sûrs et deux buts sur balles aux frappeurs adverses. Il a également réalisé sept retraits au bâton.

Sur le plan offensif, Adam Duvall s’est démarqué du côté des Reds en claquant un circuit de trois points en quatrième manche. Zack Cozart et Joey Votto l’ont précédé au marbre. Il s’agissait d’un 19e circuit cette saison pour Duvall, qui a ensuite marqué le quatrième point des Reds sur un simple de Jose Peraza.

La défaite est allée au dossier de Mike Montgomery (1-5), qui a donné quatre points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers.