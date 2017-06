Quatre joueurs suspendus en MLS

Le comité disciplinaire de la Major League Soccer (MLS) a annoncé, vendredi, que des sanctions avaient été prises à l’encontre de quatre joueurs à la suite de fautes commises durant les matchs de la fin de semaine dernière.

Le milieu de terrain du Revolution de la Nouvelle-Angleterre Diego Fagundez a été suspendu pour un match, en plus d’avoir une amende dont le montant n’a pas été divulgué pour conduite violente sur Sebastian Giovinco à la 89e minute du match contre le Toronto FC.

Deux joueurs des Red Bulls de New York ont écopé d’un match de suspension et d’une amende dans le duel qui les opposait au New York City FC. Le milieu de terrain des Red Bulls Tyler Adams et le défenseur Kemar Lawrence ont été sanctionnés pour des gestes violents à la 22e minute et à la 90e minute.

Le défenseur du Galaxy de Los Angeles Nathan Smith a été suspendu pour un match en plus d’une amende pour une faute grave qui a menacé la sécurité d'un adversaire à la 59e minute du match contre le Sporting de Kansas City.

De plus, le Dynamo de Houston et le Dallas FC ont reçu des avertissements pour avoir enfreint la politique sur les confrontations de masse à la 78e minute du match qui les opposait.