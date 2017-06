Les Devils du New Jersey ont placé les attaquants Michael Cammalleri et Devante Smith-Pelly au ballottage, vendredi, dans le but de racheter leur contrat.

Cinq autres joueurs à travers la Ligue nationale de hockey ont subi le même sort.

Il s'agit de Jimmy Hayes, des Bruins de Boston, Mark Stuart, des Jets de Winnipeg, Lance Bouma et Ryan Murphy, des Flames de Calgary ainsi que de Jussi Jokinen, des Panthers de Floride.

Plus de détails à venir.