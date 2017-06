Les 25 meilleurs joueurs autonomes de la cuvée 2017

Un trio de solides joueurs des Capitals de Washington est en vedette dans la cuvée 2017 des joueurs autonomes de la LNH.

L’an dernier, la sélection contenait notamment David Backes, Andrew Ladd, Kyle Okposo, Milan Lucic et Keith Yandle, pour ne nommer qu’eux. Steven Stamkos avait bien failli en faire partie, mais avait choisi de parapher une prolongation de contrat avec le Lightning quelques jours avant l’ouverture du marché.

Ne vous attendez pas à une pareille succession de joueurs vedettes cette année. Cette cuvée s’annonce comme l’une des plus faibles des dernières années, du moins en termes de joueurs d’impact, et plusieurs athlètes convoités, comme le gardien Ben Bishop, ont déjà trouvé preneur.

Les Capitals risquent d’attirer l’attention : ils ont offert une prolongation de contrat à T.J. Oshie, certes, mais trois de leurs joueurs, Kevin Shattenkirk, Karl Alzner et Justin Williams, seront au centre de nombreuses discussions.

Voici donc les plus gros noms de cette cuvée 2017. Les informations salariales sont tirées du site capfriendly.com et l’âge donné est celui au 1er juillet 2017.

1. Kevin Shattenkirk, défenseur, 28 ans (4,250 000$ en 2016-2017)

Les défenseurs droitiers qui sont à l’apogée de leur carrière, qui peuvent joueur plus de 20 minutes par match en plus d’accumuler les points reçoivent généralement BEAUCOUP d’argent sur le marché des joueurs autonomes. Shattenkirk est l’un des meilleurs défenseurs offensifs de la ligue. Il devrait décrocher le plus gros contrat de l’été malgré un rendement plus ou moins convaincant en séries.

2. Alexander Radulov, ailier droit, 30 ans (5,750 000$ en 2016-2017)

Radulov est un pari qui a fonctionné pour le CH. Il a ramené de la KHL beaucoup d’habiletés en attaque et une énergie contagieuse et son agent a affirmé qu’il veut rester à Montréal. Il est plus qu’un buteur secondaire. Il rend ses coéquipiers meilleurs et peut parfois prendre le contrôle d’un match. Le Russe cherche à obtenir un contrat à long terme, ce qui pourrait faire peur aux dirigeants du CH, mais il y a encore des chances qu’il soit de retour à Montréal la saison prochaine.

3. Karl Alzner, défenseur, 28 ans (2,800 000 $ en 2016-2017)

C’est le moment pour Alzner de signer le plus gros contrat de sa carrière. Il est costaud, robuste, expérimenté et il est dans ses meilleures années. Il peut évoluer sur une première paire de défenseurs. En tant que meilleur arrière défensif d’une mince cuvée à sa position, il risque d’être passablement surpayé. Mais ce ne sera pas de sa faute. Le marché entraînera une montée des enchères qui fera monter son prix.

4. Martin Hanzal, centre, 30 ans (3,100 000$ en 2016-2017)

Hanzal représente toujours un risque en matière de blessures, mais il est imposant et est utile aux deux extrémités de la patinoire. Il peut faire un deuxième centre décent, ou un excellent troisième pivot au sein d’une équipe qui aspire aux grands honneurs.

5. Joe Thornton, centre, 37 ans (6,750 000$ en 2016-2017)

Il demeure un passeur d’élite en plus d’être efficace en défense. Il vient cependant de subir une opération pour des déchirures ligamentaires à un genou. Combien de temps lui faudra-t-il pour s’en remettre complètement? Pour cette raison, il y a de fortes chances qu’il reste à San Jose plutôt que de partir pour Los Angeles, comme le veut la rumeur depuis un certain temps.

6. Justin Williams, ailier droit, 35 ans (3,250 000$ en 2016-2017)

Est toujours un bon marqueur d’appoint et persiste à offrir de solides performances en éliminatoires.

7. Radim Vrbata, ailier droit, 36 ans (1,000 000$ en 2016-2017)

Continue à produire alors qu’il a franchi la mi-trentaine. Il veut continuer à jouer et il souhaiterait obtenir une nouvelle entente avec les Coyotes.

8. Patrick Marleau, ailier gauche, 37 ans (6,666 667$ en 2016-2017)

S’il ne peut pas terminer sa carrière dans l’uniforme des Sharks, il faut s’attendre à ce qu’il joigne les rangs d’une autre équipe californienne afin de ne pas déraciner sa famille. Il y a plus de chances qu’il quitte les Sharks que dans le cas de Joe Thornton, mais il ne serait pas surprenant de voir les deux réunis de nouveau.

9. Andrei Markov, défenseur, 38 ans (5,750 000$ en 2016-2017)

Il a beau s’approcher de la quarantaine, il continue d’amasser des points. Il veut rester à Montréal et devra peut-être le faire un peu à rabais, mais cela a de bonnes chances de se produire. Est-ce que Marc Bergevin veut offrir à Markov le nombre d’années que le défenseur russe espère? Tenter sa chance avec Karl Alzner aurait peut-être plus de sens.

10. Jaromir Jagr, ailier droit, 45 ans (4,000 000$ en 2016-2017)

Jagr affirme qu’il veut jouer jusqu’à l’âge de 50 ans. Y arrivera-t-il? Il sait éviter les blessures et peut encore jouer un rôle en attaque. Et il est indéniable que Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov sont devenus de meilleurs joueurs grâce à lui, en Floride.

11. Brian Boyle, centre, 32 ans (2,000 000$ en 2016-2017)

Attirera l’attention des équipes aspirant aux grands honneurs grâce à son gabarit, sa robustesse et la qualité de son jeu défensif. Il a par ailleurs augmenté sa valeur grâce à de belles performances avec les Maple Leafs en séries. Les dernières rumeurs indiquent qu’il pourrait retourner à Tampa.

12. Sam Gagner, centre, 27 ans (650 000$ en 2016-2017)

Risque d’obtenir une belle augmentation. Il a connu une véritable résurgence après que les Blue Jackets lui aient donné une nouvelle chance au début de la dernière saison. La formation de l’Ohio n’aura probablement pas les moyens de lui accorder la hausse salariale qu’il est en droit de demander, par contre.

13. Nick Bonino, centre, 29 ans (1,900 000$ en 2016-2017)

«Bonino-Bonino-Bonino» est un centre polyvalent qui peut évoluer sur un deuxième ou un troisième trio et qui sait élever son jeu lorsque la situation l’exige.

14. Mike Fisher, centre, 37 ans (4,400 000$ en 2016-2017)

Il est le capitaine des «Preds» et son épouse, une vedette de la chanson country, est dans son élément à Nashville. En fait, il n’est même pas certain que Fisher poursuivra sa carrière. Il est un candidat à la retraite.

15. Ron Hainsey, défenseur, 36 ans (2,830 000$ en 2016-2017)

Joue de grosses minutes et fait le travail en infériorité numérique. Pourrait se joindre à une équipe de pointe ou encore à un club plus faible qui l’échangera une fois la date limite des transactions arrivée, comme l’ont fait les Hurricanes la saison dernière.

16. Thomas Vanek, ailier gauche, 33 ans (2,600 000$ en 2016-2017)

Il vaut mieux le garder affamé en ne lui accordant qu’un contrat d’un an. Cela a bien fonctionné pour les Red Wings l’année passée.

17. Michael Del Zotto, défenseur, 27 ans (3,875 000$ en 2016-2017)

Les blessures sont maintenant une source constante d’inquiétude à son sujet, mais sa mobilité mérite tout de même un petit investissement. Un pacte à court terme avec un salaire raisonnable est la meilleure option : peu de risque, gain moyen.

18. Dmitri Kulikov, défenseur, 26 ans (4,333 333$ en 2016-2017)

Il est meilleur que ce qu’il a montré lors de la dernière saison. L’un des plus jeunes joueurs autonomes sans restriction sur le marché; il est difficile de croire qu’il n’a que 26 ans. Peut représenter un projet intéressant.

19. Ryan Miller, gardien de but, 36 ans (6,000 000$ en 2016-2017)

Il est davantage un mentor ou un gardien numéro un «B» qu’un partant, maintenant. Il risque de rester dans l’Ouest pour accommoder son épouse, l’actrice Noureen DeWulf. Il préférera peut-être rester à Vancouver.

20. Drew Stafford, ailier droit, 31 ans (4,350 000$ en 2016-2017)

Semble toujours être en feu lorsqu’il se joint à une nouvelle équipe. Ça a bien fonctionné pour lui avec les Bruins et il serait intéressé à rester à Boston la saison prochaine.

21. Johnny Oduya, défenseur, 35 ans (3,750 000$ en 2016-2017)

Son temps avec les Blackhawks est probablement terminé. Un contrat à long terme risque d’être difficile à obtenir en raison de son âge et de son déclin sur la patinoire.

22. Patrick Sharp, ailier gauche, 35 ans (5,900 000$ en 2016-2017)

Ne représentera pas une bonne option tant qu’il ne sera pas remis de sa blessure à la hanche, mais son expérience a beaucoup de valeur. Il est une sorte de Justin Williams des pauvres à ce point-ci.

23. Cody Franson, défenseur, 29 ans (3,325 000$ en 2016-2017)

Sa valeur a baissé depuis son passage à Toronto, mais le fait d’avoir joué au sein de mauvaises équipes à Buffalo n’a pas aidé. Il n’a pas encore 30 ans, il est toujours mobile et il est droitier.

24. Nail Yakupov, ailier droit, 23 ans (2,500 000$ en 2016-2017)

Il y aura des intéressés pour cet ancien premier choix au total qui n’a pas encore réalisé son potentiel. Il lui faut une équipe prête à accepter ses erreurs et à lui accorder beaucoup de liberté en attaque.

25. Steve Mason, gardien de but, 29 ans (4,100 000$ en 2016-2017)

Il est peu probable qu’il se trouve un poste de gardien numéro un quelque part. Il pourrait cependant être utile à titre de mentor auprès d’un jeune gardien d’avenir. Comme à Winnipeg.

Autres joueurs autonomes sans restriction à surveiller : Evgeni Dadonov, Scott Hartnell, Alexander Burmistrov, Pierre-Alexandre Parenteau, Dwight King, Dan Winnik, Brian Gionta, Jay McClement, Jonathan Bernier, Benoit Pouliot, Chris Kunitz, Jarome Iginla, Jiri Hudler, Mark Streit.

Pour consulter l'article original du «Hockey News», c'est ici.