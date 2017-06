Keith Kinkaid accepte deux ans de plus chez les Devils

Les Devils du New Jersey ont conclu une entente de deux ans et de 2,5 millions $ avec le gardien substitut Keith Kinkaid, jeudi.

Celui-ci, qui célébrera son 28e anniversaire de naissance mardi, a complété sa sixième saison avec l’organisation des Devils. Durant la dernière campagne, il a pris part à 26 matchs, dont 23 comme partant, et a conservé une fiche de 8-13-3, en plus de réaliser un blanchissage. L’Américain a présenté une moyenne de buts alloués de 2,64 et un taux d’efficacité de ,916 comme adjoint de Cory Schneider.

Kinkaid a disputé 69 rencontres dans la Ligue nationale et a obtenu 23 gains. Il n’a jamais été repêché par un club du circuit Bettman.