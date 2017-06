Jason Pominville rentre au bercail

Les Sabres de Buffalo ont choisi de rapatrier l’ailier Jason Pominville, vendredi. Et c’est un ancien coéquipier de Pominville qui a tiré les ficelles avec le Wild du Minnesota pour conclure la transaction.

À une autre époque, Jason Botterill était le coéquipier de Pominville avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine (LAH). C’était en 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005. Pominville en était à ses premiers pas dans l’organisation des Sabres, alors que Botterill en était à ses derniers miles.

Un peu plus d’un mois après son embauche comme directeur général des Sabres, Botterill a misé sur un joueur qu’il connaît bien.

«Ça me fait vieillir quand je pense que j’ai déjà joué avec notre DG, a répliqué Pominville en entrevue téléphonique au "Journal de Montréal". Mais je ne suis pas surpris de le voir avec un rôle aussi important. Quand il jouait, il était déjà un passionné du hockey. Il connaissait tous les joueurs dans la LAH et la Ligue nationale [LNH]. Il a connu beaucoup de succès au sein de l’organisation des Penguins. Je suis heureux de le retrouver avec les Sabres.»

Une transaction importante

À la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, les Sabres ont bougé en cédant les attaquants Marcus Foligno et Tyler Ennis ainsi qu’un choix de troisième tour au repêchage de 2018 afin de mettre la main sur Pominville, le défenseur Marco Scandella et un choix de quatrième tour en 2018.

Après un peu plus de quatre saisons au Minnesota, Pominville était heureux de retourner à Buffalo.

«Jayden, mon petit garçon de 7 ans, porte déjà le chandail des Sabres en ce moment, a dit l’ailier de 34 ans. Il est excité. Il m’a dit ce matin que j’étais pour avoir la chance de jouer avec Jack Eichel. Ma copine et ma plus jeune, Kaylee Rose, seront aussi heureuses à Buffalo.»

«Je connais bien la ville et l’équipe, a-t-il continué. Je ne peux pas être plus heureux. Les Sabres s’en vont dans la bonne direction. Ils ont fait plusieurs changements. Je retrouverai une formation complètement différente que celle de ma dernière saison à Buffalo. Je crois qu’il restait juste Marcus et Tyler parmi mes anciens coéquipiers. Et ils viennent de partir pour le Minnesota. Les Sabres ont fait un virage jeunesse. J’espère maintenant aider l’équipe à passer à une autre étape en revenant dans le portrait des séries.»

Une pièce maîtresse

En quelques semaines seulement, Botterill a changé l’image des Sabres à la ligne bleue. Après l’acquisition de Nathan Beaulieu contre un choix de troisième tour du Canadien, le jeune DG a réalisé un coup important avec l’arrivée de Scandella.

Le Montréalais de 27 ans est la pièce maîtresse dans cet échange avec le Wild.

«Scandella sera un gros morceau de notre ligne bleue, a prédit Pominville. Il est une bête, il est compétitif, il frappe fort et il a un bon tir. Je sais que les attaquants adverses n’aiment pas jouer contre lui.»

Au cours des derniers jours, Marc Bergevin et le CH ont eu des discussions avec Chuck Fletcher, le DG du Wild, dans l’espoir d’attirer Scandella à Montréal. Mais Bergevin n’aura pas réussi à convaincre son homologue.