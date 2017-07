Jacob deGrom dominant face aux Phillies

Jacob deGrom a connu une excellente journée de travail au monticule pour mener les Mets à une victoire de 2-1 face aux Phillies de Philadelphie, vendredi soir, à New York.

DeGrom (8-3) a accordé seulement trois coups sûrs et un point en sept manches sur la butte. Il a également retiré 12 frappeurs sur des prises et a accordé seulement un but sur balles.

Addison Reed a pour sa part fermé les livres en neuvième manche pour mériter son 13e sauvetage de la saison.

Curtis Granderson a frappé un simple qui a poussé T.J. Rivera au marbre, en deuxième manche.

C’est Travis d’Arnaud qui a produit l’autre point, dans la victoire.

Ty Kelly a pour sa part envoyé Andrew Knapp jusqu’à la plaque, à la suite d’un simple pour produire l’unique point des visiteurs.

La défaite est allée au dossier de Ben Lively (1-3).