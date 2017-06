Gabriel Fontaine veut passer à l’étape suivante

L’attaquant Gabriel Fontaine, qui a conclu sa carrière dans les rangs juniors avec les Huskies de Rouyn-Noranda, a profité de sa dernière saison pour peaufiner ses qualités de leader et veut maintenant faire sa place dans l’organisation des Rangers de New York.

Après avoir disputé quatre campagnes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) – les deux premières avec le Phœnix de Sherbrooke et les deux dernières avec les Huskies -, le choix de sixième tour des «Blueshirts» au repêchage de 2016 ne changera pratiquement rien à sa préparation estivale.

Avant de se retrouver vraisemblablement dans la Ligue américaine de hockey ou dans la Premier AA Hockey League (ECHL), il souhaite prendre de la masse musculaire pour rivaliser avec les joueurs ayant plus d’expérience.

«Je voulais être un joueur ayant plus d’impact, a affirmé Fontaine au site NHL.com cette semaine, en marge du camp de développement des Rangers auquel il participe.

«L'organisation m'a demandé au début de l'année d’assumer une plus grande importance, de faire plus de choses par moi-même et d'avoir un rôle de leader accru auprès des jeunes. J'ai travaillé un peu sur cela.»

Un allié de taille

Le choix de sixième ronde, le 171e au total, de New York en 2016 semble avoir suffisamment bien fait pour impressionner certains membres influents de la direction.

Adam Graves, qui a joué 10 saisons avec les Rangers et qui travaille maintenant au sein de l’organisation, a écrit dans un rapport que l’attaquant de 6 pi et 1 po et 191 lb était bon dans les deux sens de la patinoire et que cela allait lui permettre d’exceller dans la Ligue nationale (LNH).

«Cela me donne confiance. Ils ont dit que si je continue comme ça, j’avais de bonnes chances de réussir au niveau professionnel, a expliqué Fontaine. C’est bien d’entendre cela, surtout venant d’une personne qui a joué dans la LNH.»

Le natif de Sherbrooke veut progresser et le camp de développement constitue une occasion d’apprendre.

«C’est bien d’être entouré de très bons joueurs. Ils nous montrent beaucoup de trucs et comment bien accomplir les choses», a-t-il résumé, toujours à NHL.com.

Âgé de 20 ans, Fontaine a inscrit 23 buts et 29 mentions d’aide pour 52 points en 59 matchs la saison dernière avec les Huskies. En séries éliminatoires, il a ajouté six buts et cinq aides pour 11 points en 13 rencontres.