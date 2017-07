Evgeny Dadonov se serait entendu avec les Panthers

L'attaquant de la KHL Evgeny Dadonov en serait venu à une entente avec les Panthers de la Floride.

Celle-ci serait officialisée demain selon le journaliste du Sun Sentinel Harvey Fialkov.

Panthers have agreed on a deal for former Panther FA Evgeni Dadonov, who's coming back from KHL, acc. to source #flapanthers