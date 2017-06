Daniel Sprong travaille son jeu défensif

L’espoir des Penguins de Pittsburgh Daniel Sprong a pris conscience que son jeu défensif était sa principale lacune pour se tailler une place à temps plein dans la Ligue nationale (LNH). Il a travaillé fort tout au long de la saison pour améliorer cet aspect de son jeu et entend continuer cet été.

Sélectionné au 46e rang en 2015 par les Penguins, Sprong a participé à 18 matchs avec le grand club au début de la campagne 2015-2015. Il est même devenu le troisième plus jeune joueur à patiner pour les «Pens» à l’âge de 18 ans, 6 mois et 21 jours, inscrivant deux buts avant d’être rétrogradé aux Islanders de Charlottetown, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Faire l'équipe à 18 ans était un rêve devenu réalité, a affirmé Sprong sur le site NHL.com. Jouer 18 matchs et marquer deux fois est quelque chose que je n’oublierai jamais. J'ai eu un avant-goût avant d’être cédé.»

L’ailier droit n’a qu’un seul objectif pour la prochaine saison : jouer avec les Penguins. Il a utilisé sa dernière année junior pour progresser physiquement et peaufiner son jeu défensif, et ce, malgré une blessure à l’épaule ayant nécessité une opération il y a un an.

«Je veux juste avoir un bon été hors de la glace et sur la patinoire pour m’améliorer. Puis, au camp d’entraînement, je veux obtenir une chance et je vais m’assurer d’en profiter pleinement.»

Prendre exemple sur les meilleurs

Au cours des récentes semaines et aussi des deux derniers printemps, le Néerlandais a vu comment les vedettes Sidney Crosby et Evgeni Malkin s’y prennent pour remporter des coupes Stanley. Certes, le talent à l’attaque seul ne suffit pas et d’ailleurs, il a appris en observant jouer les doubles champions en titre.

«J’ai regardé beaucoup de matchs et j’essayai de voir ce que les gars faisaient en zone défensif pour le reproduire dans mon jeu, a expliqué Sprong, estimant devoir se concentrer sur son jeu sans la rondelle. Une fois cela accompli, je sais que mes habiletés me permettront d’être en contrôle dans la zone adverse.»

«Je savais que cette année serait la dernière pour développer mon jeu avant de tenter de décrocher une place dans la LNH, a-t-il renchéri. Maintenant, je veux connaître une bonne semaine au camp de développement, revenir à Montréal et poursuivre ma préparation.»

Le talent offensif de Sprong est une évidence. Durant ses quatre saisons avec les Islanders, il a inscrit 117 buts et 144 mentions d’aide pour 261 points en 199 matchs de saison régulière. Cependant, le patineur de 6 pi et 180 lb a aussi terminé ses trois premières campagnes dans les rangs juniors avec des différentiels de -20, de -23 et de -7.