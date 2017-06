Blue Jackets : un an de plus pour Brad Larsen

L’instructeur-adjoint des Blue Jackets de Columbus Brad Larsen a accepté une prolongation de contrat d’un an, vendredi.

C’est ce qu’a indiqué le compte Twitter du quotidien «Columbus Post-Dispatch» en après-midi.

Larsen, 40 ans, occupe son poste depuis le 16 juin 2014. Il a aidé l’entraîneur-chef John Tortorella à mener l’équipe vers le troisième rang de la section Métropolitaine en 2016-2017, les Jackets récoltant 108 points.

Le Britanno-Colombien est un ancien ailier de la Ligue nationale, car il a disputé 294 matchs du calendrier régulier avec l’Avalanche du Colorado et les Thrashers d’Atlanta, entre 1997-1998 et 2007-2008. Plus tard, il a dirigé les Falcons de Springfield, dans la Ligue américaine, pendant deux ans.