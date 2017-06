Andrei Markov sur le départ?

Il se pourrait fort bien que le défenseur des Canadiens Andrei Markov se prévale de son autonomie pour la première fois de sa carrière, à 38 ans.

Voyez le reportage de Nancy Audet, qui résume son parcours dans la vidéo ci-dessus.

Selon le journaliste de Sportsnet Eric Engels, les négociations entre Markov - qui n'est pas représenté par un agent - et le directeur général Marc Bergevin se trouveraient dans une impasse.

Don't know what will happen tomorrow morning, but as of right now the Canadiens and Andrei Markov are at an impasse ... #Sportsnet — Eric Engels (@EricEngels) 30 juin 2017

Indications are he's going to market. Wants two years, appears to be sticking his guns on that front. — Eric Engels (@EricEngels) 30 juin 2017

«Les dernières informations laissent croire qu’il sondera le marché. Il souhaite un contrat de deux ans et n’en démords pas.»

Le vétéran demanderait six millions par année, selon notre informateur Renaud Lavoie.

Réputé pour sa vision du jeu, Markov a terminé la dernière saison au deuxième rang chez les défenseurs du circuit pour le nombre de passes primaires (la mention d’aide qui engendre immédiatement le but) par minute jouée*, derrière le Suédois Victor Hedman.

2nd most primary assists per 60 as well.



(Hedman is so good) pic.twitter.com/X5tszp5kdk — Marc Dumont (@MarcPDumont) 30 juin 2017

Bien qu’il n’ait disputé que 62 matchs, sa récolte de six buts et 30 passes le place à seulement six points du premier rang chez les défenseurs des Canadiens, détenu par Shea Weber (42 points).

Durant sa carrière, le Russe a disputé un total de 990 rencontres avec les Canadiens, récoltant 572 points, dont 119 buts. Il n’a jamais enfilé un autre uniforme que celui du bleu-blanc-rouge.

Markov vient d’écouler un contrat de trois ans d’une valeur de 5,75 millions $ par année.

*statistique comptabilisée à 5 contre 5