Un premier vrai test pour les Alouettes

Au cours des dernières années, les Alouettes de Montréal ont connu toutes sortes de difficultés durant leurs voyages dans l’Ouest. On verra s’ils pourront renverser cette tendance, vendredi soir, alors qu’ils se mesurent aux Eskimos d’Edmonton au Stade Commonwealth.

Par contre, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. La troupe de Jacques Chapdelaine a tout un défi devant elle.

Les Alouettes affronteront l’un des meilleurs quarts de la Ligue canadienne de football (LCF) alors que leur ligne tertiaire sera privée de trois partants. Bien sûr, ils pourront compter sur le retour de Ryan Phillips, mais il ne peut pas couvrir le terrain à lui seul.

De plus, Chip Cox a d’excellentes chances d’être utilisé comme demi défensif pendant la partie. Ce n’est pas une nouveauté, car il donnait déjà un coup de main aux joueurs de cette position dans certaines stratégies du coordonnateur Noel Thorpe.

Toutefois, comme on l’a constaté durant la première rencontre, le vétéran a démontré certains signes de ralentissement et les Eskimos tenteront sûrement d’aller de son côté par la voie aérienne.

Pour Chapdelaine, les succès des Eskimos ont un nom : le quart Mike Reilly.

«C’est le gars qu’on doit cibler en premier et il est entouré de bons receveurs, a expliqué l’entraîneur-chef des Alouettes. Il va certainement jouer un très grand rôle dans leur plan de match.

«Ils ont aussi un bon porteur de ballon en John White. D’ailleurs, pendant la saison morte, ils ont renfloué leur ligne offensive afin que leur attaque soit mieux équilibrée.»

La défense devra aussi surveiller étroitement le receveur Adarius Bowman qui a souvent connu du succès contre Montréal au cours de sa carrière. Celui qui sera chargé de le couvrir pourrait avoir une soirée assez occupée.

«Il sera important que notre attaque soit sur le terrain le plus longtemps possible afin que des joueurs comme lui demeurent sur les lignes de côté», a ajouté Chapdelaine.

Jackson doit en donner plus

Étant donné que l’unité défensive est susceptible de donner plus de points qu’à l’habitude, l’attaque devra produire plus que deux touchés et un placement comme ce fut le cas contre la Saskatchewan.

Le quart Darian Durant devra notamment trouver une façon de lancer le ballon plus souvent à Ernest Jackson. Même s’il a inscrit son premier majeur dans l’uniforme des Alouettes, il n’a capté qu’une autre passe pendant les 60 minutes de jeu.

Sa contribution sera impérative si la formation montréalaise souhaite remporter sa première victoire à Edmonton depuis le 5 octobre 2013.

Comme à chaque match, la ligne offensive devra gagner la guerre des tranchées. La ligne défensive des Eskimos met toujours beaucoup de pression et elle l’a prouvé la semaine dernière en réalisant cinq sacs.

Il sera important que les Alouettes gardent cette unité sur les talons avec un jeu au sol efficace. Contre une défense aussi agressive, le porteur de ballon Tyrell Sutton devrait être confortable et il pourrait faire des ravages.

Avec cet affrontement, on aura une meilleure idée de la valeur réelle de la cuvée 2017 des Alouettes. S’ils passent ce premier test, ils pourraient avoir des ailes pour les prochaines semaines.

En bref

- Le receveur québécois Samuel Giguère n’a pas fait le voyage pour le deuxième match de la saison régulière. C’est dommage pour l’ancien du Vert & Or de Sherbrooke qui devait avoir un rôle plus important au sein de l’offensive des Alouettes. Alex Pierzchalski le remplacera à nouveau.