Ubaldo Jimenez neutralise les frappeurs des Jays

Le partant des Orioles de Baltimore Ubaldo Jimenez a été impérial au monticule pour mener les siens à une victoire de 2-0 face aux Blue Jays de Toronto, jeudi, au Rogers Centre.

Jimenez (3-3) n’a accordé que deux coups sûrs et un but sur balles en huit manches au monticule, en plus de réaliser huit retraits sur des prises.

Brad Brach est venu terminer le travail en relève pour obtenir son 15e sauvetage de la saison.

C’est Jonathan Schoop qui a donné les devants aux Orioles en troisième manche en poussant Ruben Tejada au marbre avec un ballon-sacrifice.

Caleb Joseph a doublé l’avance des siens en sixième grâce à un simple qui a permis à Adam Jones de franchir la plaque.

La défaite est allée au dossier de J.A. Happ (2-5). Le lanceur des Jays a concédé deux points, huit coups sûrs et deux buts sur balles aux frappeurs adverses en six manches et un tiers.

Les Orioles terminent la série de trois matchs contre les Jays avec une fiche de 2-1. La formation torontoise a ainsi raté sa chance de rattraper les Orioles au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine, ce qu’elle aurait pu faire en remportant le dernier duel de la série.

Les Jays entreprendront dès vendredi une série de trois matchs contre les Red Sox de Boston, à Toronto.

Des choix sous contrat

La bonne nouvelle du jour pour les Blue Jays: la signature de contrats avec leurs deux premiers choix du récent repêchage.

L’organisation torontoise a donc conclu des ententes avec le joueur d’arrêt-court Logan Warmoth, 22e choix au total, et le lanceur droitier Nate Pearson, 28e. Les deux joueurs originaires de la Floride ont été repêchés en première ronde par les Jays plus tôt en juin.

L’équipe canadienne a d’ailleurs octroyé des contrats à 30 des 41 joueurs qu’elle a sélectionnés au dernier encan amateur.