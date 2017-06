Ryan McGill épaulera Gerard Gallant à Las Vegas

L’ancien hockeyeur de la Ligue nationale (LNH) Ryan McGill a été embauché à titre d’instructeur-adjoint par les Golden Knights de Las Vegas, jeudi.

L’homme de 48 ans se joindra ainsi au groupe d’entraîneurs formé de Mike Kelly et Ryan Craig qui appuieront le pilote Gerard Gallant.

«Nous possédons un excellent mélange de personnalités derrière le banc et dans le vestiaire, actuellement. Ryan a un curriculum vitae impressionnant et une très bonne réputation chez les joueurs et les instructeurs ayant travaillé avec lui», a affirmé Gallant dans un communiqué.

McGill a dirigé l’Attack d’Owen Sound, dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), au cours des deux dernières saisons. En 2016-2017, sa troupe a présenté un dossier de 49-15-4 bon pour 102 points, soit le deuxième plus haut total du circuit.

Cela lui a valu le titre d’entraîneur de l’année dans la Ligue canadienne de hockey et l’OHL.

L’Albertain a aussi été à la barre du Ice de Kootenay, de 1998 à 2002, soulevant une fois la coupe Memorial. Il a ensuite travaillé comme adjoint chez les Flames de Calgary.

Sur la patinoire, l’ex-défenseur a pris part à 151 matchs de la LNH pendant la décennie 1990.