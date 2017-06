Randal Grichuk se charge des Diamondbacks

Randal Grichuk a produit la moitié des points des Cardinals de St. Louis, jeudi, à Phoenix, où ils se sont imposés 10-4 face aux Diamondbacks de l’Arizona.

Alors que les Cards étaient menés 3-2 en début de septième manche, Grichuk leur a redonné les devants en claquant un circuit de trois points.

Le voltigeur a ensuite contribué à la poussée de cinq points des visiteurs en huitième manche en permettant à Eric Fryer et Tommy Pham de franchir la plaque grâce à un double.

Par ailleurs, Pham et Jose Martinez ont chacun frappé un simple de deux points dans la victoire.

Du côté des Diamondbacks, Paul Goldschmidt et Jake Lamb ont cogné respectivement leur 19e et 18e circuit de la saison.

Lance Lynn (6-5) a été le lanceur gagnant. En six manches au monticule, il a alloué trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en plus de réaliser sept retraits au bâton.

Victime de la longue balle de Grichuk, Rubby De La Rosa (0-1) a encaissé le revers après avoir accordé trois points en une seule manche.