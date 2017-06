Omnium senior des États-Unis: une ronde de 62 pour Kirk Triplett

L’Américain Kirk Triplett a ébloui les amateurs de golf, jeudi au Massachusetts, en remettant une carte de 62 pour entamer en force l’Omnium senior des États-Unis.

L’homme de 55 ans a ainsi dompté le parcours du Salem Country Club en réalisant notamment un aigle au quatrième trou, une normale 4 de 341 verges. Triplett a également obtenu six oiselets.

Puisque la normale a été établie à 70 pour la compétition, Triplett se retrouve à huit coups sous la normale. Il devance par une seule longueur son compatriote Olin Browne. Dans le cas de Browne, il a plutôt réussi neuf «birdies», c’est-à-dire qu’il a accompli l’exploit sur la moitié des trous. Browne a toutefois commis deux bogueys.

Le meilleur Canadien de la compétition a été Stephen Ames, jeudi, avec un pointage de 70, soit la normale. Il a réussi un oiselet et un boguey.

Deux autres représentants du Canada prennent part à cet Omnium senior des États-Unis. John Kelly et Philip Jonas ont chacun joué 75 (+5). Jonas s’est notamment compliqué la tâche avec un double boguey au 11e fanion.

En plus de Browne, Doug Garwood est l’autre principale menace pour Triplett. Cet autre Américain se retrouve seul au troisième rang grâce à sa première ronde de 64 (-6). Six golfeurs, dont Kenny Perry et Tom Lehman, partagent la quatrième place avec un pointage similaire de 65 (-5).

L’Allemand Bernhard Langer, souvent considéré parmi les favoris pour l’emporter chez les seniors, a complété la première journée avec un score de 67.