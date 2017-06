McEnroe dit tout haut...

Publié aujourd'hui à 22h27

Mis à jouraujourd'hui à 22h31

John McEnroe exagère-t-il?

Non!

John McEnroe a-t-il raison?

Probablement, oui!

Ce débat hommes-femmes dans le sport a-t-il sa raison d’être?

Probablement, non!

La question soulève les passions (et les frustrations). Voici quelques réflexions sur les deux côtés de cette médaille controversée concernant l’éternel débat des hypothétiques duels entre les meilleures femmes et les hommes de même discipline, débat toujours enflammé sur lequel l’ancienne star du tennis masculin a jeté un bon gros bidon d’essence, récemment.

Serena contre le 700e homme?

John McEnroe l’avait déjà dit. Et récemment, il l’a redit. Si Serena Williams évoluait au sein du circuit de l’ATP, elle serait classée 700e chez les hommes.

John McEnroe a-t-il manqué de tact? Pas du tout!

Comme l’ancien champion a bâti toute son après-carrière médiatique sur la franchise de ses propos, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il mette des gants blancs. Surtout sur une réalité bien tangible pour tous les connaisseurs de tennis. Athlètes ou pas.

Je parle ici de l’immense fossé qui sépare le tennis masculin du tennis féminin. Je parle ici de la différence énorme entre l’homme et la femme dans un sport où vitesse et puissance sont impliquées.

Mais j’y reviendrai plus loin.

John McEnroe a donc déclaré que Serena Williams figurerait dans le Top 700 du circuit masculin. Oui, LA grande Serena Williams, la meilleure joueuse des dix dernières années et détentrice de 23 titres du Grand Chelem.

Bien sûr, il y a bien des gens qui sont stupéfaits par une telle remarque. Moi, je trouve simplement que «Big Mac» a été poli. Personnellement je parlerais du Top 1000.

Les classements ne sont qu’une référence

Une note avant d’aller plus loin. Les classements mondiaux du tennis, féminin ou masculin, sont établis selon des critères de réussite. Plus l’athlète gagne, plus il obtient des points. D’abord dans les petits tournois, puis les moyens, puis les gros. Et ensuite, les très gros. Ensuite, il (ou elle) doit «défendre» ses points 12 mois plus tard. Une blessure, une mauvaise passe, quelques coups du sort et c’est la dégringolade.

C’est pourquoi, entre la 125e et la 825e place mondiale (et même plus), beaucoup de monde peut battre beaucoup de monde... Même chose du côté féminin. Il faut donc relativiser un peu cette différence entre le Top 10 et le Top 1000. Il y a une grande différence au niveau des nombres... mais une moins grande au niveau du talent et du potentiel.

Cela étant dit...

Une expérience que Serena voulait oublier...

Serena a répliqué à McEnroe sur son compte Twitter en lui demandant de la laisser tranquille avec des déclarations qui, selon elle, ne sont pas étayées par des faits.

Là, effectivement, elle a raison. Il ne s’agit que de suppositions et de supputations. Et nous ne saurons jamais si une telle assertion peut s’avérer tant qu’une joueuse ne passe pas une année ou deux sur le circuit pour se bâtir un classement.

Là où Serena a poussé un peu trop loin c’est en ajoutant : «Je n’ai jamais joué contre un joueur classé et je n’en ai pas le temps.»

Car en 1998, Serena et sa sœur aînée, Venus Williams, avaient tour à tour affronté un joueur classé au 203e rang. Il s’agissait d’un Allemand nommé Karsten Braasch. Dans le cadre des Internationaux d’Australie, il y a bientôt 20 ans, Braasch a joué à tour de rôle contre les sœurs Williams. Sur un des courts secondaires de Melbourne, il a défait Serena 6-1, avant de prendre la mesure de Venus, 6-2 tout de suite après.

Le principal intéressé relate cette histoire dans l’article d’un magazine mensuel publié à l’époque par The Guardian.

Des «Batailles des Sexes» comme celles-là, il y en a eu plusieurs. Bobby Riggs contre Billie Jean King, deux fois plutôt qu’une, ainsi que des matchs entre Martina Navratilova et Jimmy Connors, Yannick Noah et Justine Hénin ou encore Novak Djokovic et Na Li. Chaque fois, l’événement visait le divertissement ou la récolte de fonds caritatifs, sans qu’on ne s’investisse dans une réelle bataille sportive.

Crédit photo : REUTERS

En 2013, on avait demandé à Andy Murray s’il voudrait affronter Serena Williams et il avait dit : «Bien sûr. Pourquoi pas?». Williams avait répondu qu’elle aimerait ça. «Mais je doute pouvoir marquer un seul point!», avait-elle ajouté franchement.

Débat : Femmes vs Hommes

Eugène Lapierre, Vice-Président de Tennis Canada, a été l’une des personnalités questionnées cette semaine, dans la foulée des déclarations de John McEnroe. «Je ne vois pas pourquoi on pose simplement la question. Voyez-vous des hommes affronter des femmes, au hockey ou au basketball, ou dans d’autres sports? Non. Je ne comprends pas pourquoi on soulève simplement la question.»

Monsieur Lapierre a raison. La question amuse, mais la preuve ne pourra jamais être faite puisque ces confrontations ne se produiront jamais dans le cours normal d’une compétition. Sauf à quelques exceptions près, que j’énumère plus bas.

«C’est un faux débat. Et il est inutile», ajoute à son tour ma collègue analyste à TVA Sports, Marie-Ève Pelletier, qui a déjà été classée 54e mondiale en double et qui a pris sa retraite en 2013 après une carrière de 16 ans chez les professionnelles.

Marie-Ève n’est pas dupe. «C’est évident que les hommes sont plus forts. Des joueurs universitaires masculins, qui servent de partenaires d’entraînement, battent souvent les joueuses du circuit. Ce n’est même pas un secret. Mais dans un vrai match? Qui sait. Tout le monde s’entend pour dire que Serena serait la plus difficile à battre puisqu’elle pourrait, grâce à son puissant service, gagner des jeux contre bien des hommes. Avec la pression, on ne peut prédire ce qui pourrait se produire.»

Même son de cloche chez une autre collègue analyste, Valérie Tétreault, qui a déjà occupé le 112e rang, en simple, au classement de la WTA. Répétant la grande différence athlétique et tennistique entre hommes et femmes, Valérie ne peut spéculer sur l’éventuelle position que pourrait occuper Williams dans la hiérarchie masculine. «C’est extrêmement difficile à dire. Encore une fois, je suis persuadée que dans une très bonne journée et une moins bonne de son adversaire, elle pourrait battre un joueur classé dans le Top 200, mais elle pourrait très bien aussi être battue, une journée donnée, par un joueur qui est 700 ou 800e. Dans tout ça, je trouve surtout important que les gens comprennent à quel point un 700e mondial sur le circuit masculin est bon! Il y a une grande profondeur et seuls les gens qui vont voir des tournois Challengers et Futures peuvent comprendre.»

Marketing, quand tu nous tiens...

Mais alors... pourquoi a-t-on tout de même vu toutes ces femmes tenter l’expérience d’une confrontation avec les hommes... ou même exprimer leur désir de la tenter?

Au hockey, Hailey Wickenheiser n’a-t-elle pas évolué dans une équipe masculine en Finlande? La gardienne Shannon Szabados n’évolue-t-elle pas depuis 2014 dans la Southern Professionnal Hockey League, un circuit mineur du sud-est des États-Unis, suivant les traces de Manon Rhéaume et Erin Whitten?

Crédit photo : Ian Kucerak/Edmonton Sun

Annika Sorenstam n’a-t-elle pas tenu à se frotter à ses collègues masculins du golf professionnel, acceptant une invitation du tournoi Colonial, à Fort Worth au Texas, en 2003?

La déjà légendaire skieuse Lindsay Vonn n’a-t-elle pas exprimé le vœu, en janvier dernier, d’affronter des hommes sur la piste de Lake Louise, en novembre 2018?

Et combien de fois espère-t-on voir une lanceuse de baseball ou une botteuse de football se voir donner une chance dans une équipe de gars?

Non, on n’en sortira pas. Tant que des promoteurs ou des médias en émettront la possibilité, il y aura des articles questionnant la possibilité de voir se mesurer les meilleures femmes à des hommes dans une discipline donnée.

Car, ultimement, c’est le spectacle (et la visibilité des commanditaires) qui passera en premier.