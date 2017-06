Magnus Paajarvi signe pour un an avec les Blues

Les Blues de St. Louis ont accordé jeudi un contrat d'un an et de 800 000 $ à l'attaquant Magnus Paajarvi.

L’ailier gauche de 26 ans a participé à 32 matchs du calendrier régulier et huit autres des séries avec les Blues la saison dernière. Au cours de la campagne, il a inscrit huit buts et cinq mentions d'aide pour 13 points. Le hockeyeur de 26 ans a également obtenu 18 points, dont sept filets, en 26 sorties avec le club-école situé à Chicago.

Le Suédois de 6 pi et 3 po et 200 lb a joué 308 parties dans la Ligue nationale et a totalisé 93 points (43 buts, 50 aides), ainsi que 60 minutes de pénalité.

Paajarvi a été acquis par les Blues le 10 juillet 2013 des Oilers d’Edmonton, qui l’avaient repêché au premier tour (10e au total) en 2009.