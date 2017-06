Les Tigers ne font qu’une bouchée des Royals

Le voltigeur Justin Upton a claqué un circuit de trois points en fin de première manche, jeudi à Detroit, et les Tigers ont battu les Royals de Kansas City au compte de 7-3.

Ian Kinsler a également cogné une longue balle, croisant le marbre trois fois. Andrew Romine a envoyé un tir dans les gradins avec un coureur sur les sentiers.

Bien appuyé par son attaque qui a inscrit six points au cours des quatre premiers tours au bâton, Michael Fullmer (7-6) est passé à un retrait de réussir son deuxième match complet de la saison. Il a concédé trois points en début de neuvième sur un double de Drew Butera et une erreur d’Upton.

L’artilleur a donné sept coups sûrs et réalisé sept retraits sur des prises.

La formation du Michigan a remporté la série de trois parties l’opposant aux Royals cette semaine.

Dans le camp adverse, Jake Junis (2-2) a alloué six points, sept coups sûrs et trois passes gratuites en six manches.