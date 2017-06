Les Pirates blanchissent les Rays

Les lanceurs de Pirates ont réduit les frappeurs des Rays de Tampa Bay au silence, jeudi soir, à Pittsburgh, où ils se sont imposés par la marque de 4-0.

Le partant des Pirates Jameson Taillon (4-2) n’a alloué que sept coups sûrs et deux buts sur balles en plus de réaliser quatre retraits au bâton en six manches et un tiers.

Tony Watson, Juan Nicasio et Edgar Santana ont complété le travail en relève.

Sur le plan offensif, John Jaso et Gregory Polanco se sont tous deux signalés en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture.

Andrew McCutchen et Josh Bell ont chacun obtenu un simple d’un point.

La défaite est allée au dossier de Chris Archer (6-5), qui a accordé trois points et huit coups sûrs en six manches de travail.