Les Mets ont le meilleur sur les Marlins

Les Mets de New York se sont donné une confortable avance en début de match que les Marlins n’ont jamais réussi à surmonter. La formation new-yorkaise s’est finalement imposée 6-3, jeudi soir à Miami.

Notamment grâce à Jay Bruce et T.J. Rivera, qui ont chacun produit deux points, les Mets menaient déjà 5-0 après trois manches de jeu.

La réplique des Marlins est d’abord venue du bâton de Giancarlo Stanton, qui a frappé son 21e circuit de la saison en quatrième manche. Un simple de Martin Prado et une erreur du lanceur Seth Lugo ont permis aux Marlins de réduire l’écart à deux points.

En septième manche, Curtis Granderson a porté un dur coup aux favoris de la foule en poussant Matt Reynolds au marbre avec un roulant.

Lugo (3-1) a obtenu la victoire. Le partant des Mets a accordé trois points, dont deux mérités, ainsi que six coups sûrs en six manches de travail. Addison Reed a enregistré le sauvetage.

De son côté, Jose Urena (6-3) a encaissé la défaite. L’artilleur des Marlins a alloué cinq points, dont trois mérités, et six coups sûrs en six manches.