Les Flames font l'acquisition d'Eddie Lack

Après Mike Smith, les Flames de Calgary ont fait l’acquisition du gardien Eddie Lack des Hurricanes, jeudi.

En plus du Suédois, les Flames mettent la main sur le défenseur Ryan Murphy et un choix de septième tour en 2019. Les Hurricanes obtiennent quant à eux les services du défenseur Keegan Kanzig et un choix de sixième tour au repêchage en 2019.

Les Hurricanes retiendront 50 % du salaire annuel de 2,75 M$ de Lack pour la prochaine saison.

Lack a passé les deux dernières saisons en Caroline après avoir été acquis des Canucks lors du repêchage de 2015. L'an dernier, le gardien de 29 ans a disputé 19 rencontres et présenté une moyenne de buts alloués de 2,64.

De son côté, Murphy a récolté six buts et 31 mentions d’aide en 151 rencontres avec les Hurricanes en carrière.

Kanzig, un défenseur de 6 pieds et 6 pouces de 22 ans, a été une sélection de troisième tour (67e au total) des Flames en 2013. Il a amassé cinq points en 40 matchs dans la East Coast League la saison dernière.