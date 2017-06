Le contrat de Scott Hartnell racheté

Les Blue Jackets de Columbus ont racheté le contrat de l’attaquant Scott Hartnell, jeudi.

Le salaire du vétéran de 35 ans devait compter pour 4,75 millions $ sur la masse de l’équipe de l’Ohio en 2017-2018. Il lui restait deux ans à écouler au pacte signé en 2013.

«Nous aimerions remercier Scott pour sa contribution durant les trois dernières saisons avec les Blue Jackets. Ce genre de décision n’est jamais facile à prendre, mais en raison de la profondeur de notre organisation, nous croyons qu’il valait mieux agir ainsi», a déclaré dans un communiqué le directeur général du club, Jarmo Kekalainen.

Ancien porte-couleurs des Predators de Nashville et des Flyers de Philadelphie, Hartnell a inscrit 13 buts et 24 mentions d’aide pour 37 points en 78 rencontres la saison passée, tout en écopant de 63 minutes de pénalité et en affichant un différentiel de +14. Il a également été blanchi lors de ses quatre parties éliminatoires.

Le premier choix des Predators, le sixième au total, en 2000 a récolté 684 points, dont 314 filets, en 1187 joutes en carrière dans la Ligue nationale.