Jagr doit courir après les directeurs généraux

À 45 ans, Jaromir Jagr doit maintenant courir après les directeurs généraux pour obtenir un contrat dans la LNH.

À l’aube de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le vétéran a expliqué sur son compte Twitter que l’intérêt des formations du circuit Bettman à son égard a considérablement diminué au fil du temps.

Si le numéro 68 avait l’embarras du choix en 1994, alors que tous les directeurs généraux souhaitaient obtenir ses services, c’est tout le contraire aujourd’hui!

Jagr a d’ailleurs illustré la situation avec un brin d’humour sur les réseaux sociaux.

Dans une autre publication, le Tchèque a mentionné qu’il tentait de contacter certaines équipes, mais que personne ne répondait à ses appels!

Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.😀😳🇨🇿