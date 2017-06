Bush ou Crépeau devant le filet de l'Impact?

Il serait prématuré de partir un débat entourant la situation devant le filet de l’Impact de Montréal, mais la récente performance du Québécois Maxime Crépeau en a fait jaser plus d’un.

«Il y a toujours cette compétition et si Max continue à pousser Evan Bush, ça devient à Evan Bush de maintenir son poste, a toutefois reconnu l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello, après l’entraînement de jeudi. À la fin, ce sont les performances qui vont donner les réponses. Présentement, Evan Bush est le gardien numéro un.»

«Je pense qu’il a très bien fait, il était en confiance, il a fait des arrêts-clés, a ajouté Biello, à propos de la performance de Crépeau lors du match retour de la finale du Championnat canadien, mardi, à Toronto. Dans tous les aspects de son jeu, il a bien sorti. Même avec ses pieds, il était très bien.»

Biello n’exclut pas la possibilité d’utiliser Crépeau lors d’un match de la Major League Soccer (MLS) d’ici la fin de la saison, même si ce n’était pas nécessairement le plan initial.

«On va voir, on va voir», a simplement répété l’entraîneur.

L’Impact jouera notamment trois matchs en huit jours, à la mi-août. L’occasion pourrait être belle d’utiliser le jeune gardien de 23 ans.

Se pousser l’un et l’autre

Dans une entrevue accordée à l’Agence QMI, Bush a pour sa part parlé de la bonne relation qu’il entretient avec Crépeau. Il ne le voit d’ailleurs pas, à court terme, comme une menace.

«Ça fait maintenant sept ans que je le connais et je travaille avec lui pratiquement tous les jours, a-t-il dit. Je suis vraiment fier de l’avoir vu jouer un bon match comme celui de mardi. L’effort au travail qu’il met depuis si longtemps est récompensé. On se pousse l’un et l’autre, à tous les jours. Je pense qu’il joue maintenant avec confiance, spécialement après un match comme celui-là.

«Je pense qu’éventuellement Max pourrait devenir un gardien numéro un dans la MLS, a poursuivi Bush, nullement contrarié. S’il continue sur cette voie, il est là pour rester encore longtemps, surtout s’il est confortable avec le système de jeu de l’équipe. Encore une fois, s’il poursuit sa progression, il n’y a aucune raison de croire qu’il ne pourrait pas devenir un gardien régulier. Par contre, la ligue ne cesse de s’améliorer. Personne ne peut s’asseoir sur ses lauriers. Ça va devenir de plus en plus dur dans les prochaines années de se tailler un poste.»

À propos du match de samedi, au Stade Saputo, Bush est évidemment celui qui gardera le filet contre le D.C. United. Crépeau poursuit présentement sa préparation, à Toronto, au camp de l’équipe canadienne en vue de la prochaine Gold Cup.