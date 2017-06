Vive la France!

Publié hier à 19h16

Mis à jourhier à 19h19

Pour mon dernier blogue de la saison, revenons sur l'actualité de cette journée du 28 juin 2017.

En premier lieu, la séance de sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey.

Les nations les plus prisées?

La Russie avec 19 joueurs repêchés, suivie par la République tchèque (15), la Suède (8), la Slovaquie (7), l'Allemagne (6), la Finlande (4) et la Suisse (4).

Un seul Français, mais un excellent joueur! Alexandre Texier, choix de deuxième tour par les Blue Jackets de Columbus samedi dernier.

Le natif de Grenoble a été la sélection du Drakkar de Baie-Comeau au 17e rang. Samedi, à Chicago, Texier est devenu le Français réclamé le plus tôt dans l'histoire du pays. Il surpassait ainsi Tim Bozon (64e en 2012).

Est-ce que Texier jouera à Baie-Comeau? La question demeure entière.

Les deux parties n'avaient pas d'entente verbale avant sa sélection. Mais le Drakkar peut être confiant de pouvoir l'attirer sur la Côte-Nord.

Les liens sont nombreux entre les deux clans.

Le père du jeune homme, Fabrice Texier, ne débarquerait pas en terre inconnue si son fils choisit la LHJMQ. Le paternel a joué quatre matchs avec le Titan de Laval à la fin des années 1980.

La belle histoire de la journée maintenant : il y a 20 ans presque jour pour jour, Edo Terglav était choisi premier au total de la séance de sélection européenne de la LCH par le Drakkar de Baie-Comeau.

Terglav, qui a marié une femme de Baie-Comeau, était l'entraîneur-chef de Texier cette saison à Grenoble. Dès avril, il a eu l'occasion d'échanger avec des gens du Drakkar, l'équipe qui l'a repêché il y a 20 ans.

Jean-François Dufour, directeur général des Brûleurs de loups de Grenoble, connaît bien l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard. Les deux ont joué ensemble dans le junior AAA à Cowansville.

Bref, il y a déjà beaucoup de travail en amont.

«Je suis confiant parce qu'au niveau hockey, il a des habiletés incroyables au niveau offensif», de dire le DG du Drakkar, Steve Ahern. «On traite bien nos joueurs, ils peuvent s'améliorer et on les prépare pour la LNH. Je ne vois pas pourquoi le jeune dirait non avec le talent qu'on a chez nous.»

Texier jouait avec des joueurs beaucoup plus vieux que lui cette saison. Le capitaine de l'équipe, le Québécois Éric Chouinard, a 19 ans de plus que le Français. L'entraîneur-chef Edo Terglav parle de Texier de façon élogieuse, le décrit comme «un joueur de caractère».

«J'étais vraiment content (de sa sélection par le Drakkar)», a réagi Terglav lorsque je l'ai joint par téléphone mercredi après-midi. Le natif de la Slovénie était d'ailleurs à Québec!

«Je ne sais pas pourquoi ça m'a touché comme ça, mais ça doit être parce que j'ai passé deux belles années à Baie-Comeau. J'ai eu ce discours avec lui à propos de ça. On verra la décision de sa famille, j'espère que ce sera Baie-Comeau, mais bon, on verra!» m'a-t-il dit.

Ça nous fait réaliser à quel point le hockey français s'améliore. Des Français sont maintenant repêchés au deuxième tour du repêchage de la LNH.

Un Suisse, Nico Hischier, a été le premier choix au total du dernier encan. Un jour, ce sera peut-être le cas de la France, qui sait?

Vive la France!

Un autre choix a retenu mon attention : celui des Mooseheads de Halifax.

Véritable équipe de l'avenir dans le hockey junior canadien, les Mooseheads ont mis la main sur le Tchèque Filip Zadina. L'ailier gauche est déjà vu comme l'un des meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH en 2018.

Ajoutez à ça les noms de Benoit-Olivier Groulx, Jared McIsaac, Xavier Parent... quelle machine de hockey!

Ikonen au Canada?

Pour les partisans du CH, la sélection de Joni Ikonen par les Bulldogs de Hamilton en a fait réagir quelques-uns.

Va-t-il quitter la Finlande pour les rangs juniors canadiens?

J'imagine que le Canadien va considérer l'option. Et si c'était déjà réglé?

Le propriétaire des Bulldogs, Michael Andlauer, est aussi propriétaire du CH. J'ai l'impression qu'on le verra en sol canadien dans les prochains mois.

Trevor Timmins nous en parlait comme d'un fabricant de jeu, un marqueur et un futur joueur de premier ou deuxième trio dans la LNH. Ce sera intéressant de suivre ce dossier.

En terminant...

Les Remparts mettent la main sur un excellent entraîneur adjoint en Benoit Desrosiers.

L'ancien des Saguenéens et du Phoenix est un «king» de la vidéo. C'est maintenant essentiel dans le monde du hockey en 2017. Un bel avenir lui est réservé.

Desrosiers est un jeune. Il débarque dans l'un des marchés les plus en vue du hockey junior québécois.

C'est une solide prise pour l'entraîneur-chef et DG, Philippe Boucher, qui devait trouver un successeur à Daniel Renaud, maintenant le pilote des Cataractes de Shawinigan.

Sur ce, je vous souhaite un bel été. L'heure des vacances a bel et bien sonnée! On se revoit cet automne!