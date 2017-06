Une pénalité de plus de 5 M$ pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto seront les plus pénalisés quant au plafond salarial en prévision de la prochaine campagne de la Ligue nationale de hockey.

En effet, la formation ontarienne sera verra imposer une pénalité de 5,37 millions $ pour la saison 2017-2018, a noté le site CapFriendly.com mercredi.

Ce montant est celui dépassant le plafond salarial de 2016-2017 après la distribution des différents bonis aux joueurs de l'équipe.

Trois autres équipes verront leur limite réduite de plus de 1 million $ pour la même raison, soit les Blackhawks de Chicago (3,56 millions $), les Coyotes de l'Arizona (2,5 millions $) et les Flyers de Philadelphie (1,06 million $).

Auston Matthews a touché un important boni de 2,85 millions $ après avoir remporté le trophée Calder, remis à la recrue par excellence. L’Américain a amassé 69 points, dont 40 buts, en 82 matchs.

Les attaquants William Nylander (850 000 $), Mitchell Marner (850 000 $) et Connor Brown (182 500 $) ainsi que le défenseur Nikita Zaitsev (637 500 $) ont également reçu des montants supplémentaires.

Dans une moindre mesure, six formations écoperont de punitions inférieures à 1 million $, soit les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary, les Red Wings de Detroit, les Sharks de San Jose, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington.

Par ailleurs, CapFriendly.com a également mentionné que sept clubs, dont le Canadien de Montréal, étaient passés bien près d'être pénalisés pour la même raison l'an prochain.

Overview of all 10 teams and the breakdowns of their Bonus Overages as calculated by #CapFriendly: pic.twitter.com/gOWGpqNqh1