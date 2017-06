Un vote de confiance pour Gabriel Dumont

Le Lightning de Tampa Bay a fait signer un contrat de deux ans à l’attaquant Gabriel Dumont, mercredi.

L’entente comprend deux volets pour la campagne 2018-2019. Le salaire du Québécois dans la Ligue nationale sera de 650 000 $.

Ayant signé un pacte avec la formation floridienne à titre de joueur autonome le 1er juillet 2016, l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal a récolté deux buts et autant de mentions d’aide en 39 matchs avec Tampa Bay la saison passée. Il a également inscrit 10 points, dont cinq filets, en 20 joutes avec le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning dans la Ligue américaine. Enfin, Dumont a obtenu cinq buts et six aides pour 11 points en 22 duels éliminatoires, permettant aux siens d’atteindre la finale de la Coupe Calder.

Le choix de cinquième tour, le 139e au total, du Tricolore au repêchage de 2009 a joué 57 parties dans le circuit Bettman depuis 2011-2012. Il a effectué son stage junior avec les Voltigeurs de Drummondville, accumulant 93 points lors de sa dernière campagne dans la LHJMQ en 2009-2010.