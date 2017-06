Sidney Crosby aimerait disputer une rencontre comme gardien

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a beau avoir mis la main sur la coupe Stanley, le trophée Conn Smythe et le trophée Maurice Richard cette saison, il n’est pas rassasié.

Dans une entrevue au Dan Patrick Show, mardi, Crosby a avoué qu’il réaliserait un rêve d’enfance si l’occasion d’enfiler l’équipement de gardien de but se présentait à lui. Et son équipe le sait.

«Il y a eu un moment cette saison ou celle d’avant où nous avons dû rappeler un gardien d’urgence, s’est rappelé Crosby. L’un de nos gardiens s’est blessé et je crois que Fleury était malade, alors nous avions un joueur prêt à être le troisième gardien. Je leur ai dit que si quelque chose devait se produire, j’adorerais obtenir le filet.»

«J’adorerais disputer une rencontre comme gardien de but. On verra, il me reste encore du temps devant moi», a rajouté le joueur étoile.

Dans cette même entrevue, Crosby a indiqué qu’il aurait aimé évoluer à la position de gardien de but, mais qu’on lui avait déconseillé cette position dans son enfance.

Quel joueur le 87 aimerait-il affronter?

«Peut-être Datsyuk, simplement parce qu’il a fait mal paraître tellement de gardiens par le passé, note Crosby. Si je pouvais trouver une façon d’allonger ma jambière pour l’arrêter... Il est l’un des meilleurs en tirs de barrage, alors faire un arrêt contre lui en échappée serait plutôt bien.»

Le capitaine des Penguins n’a décidément rien perdu de son esprit de compétition ni de son sens du spectacle.