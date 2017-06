Roger Federer 3e tête de série à Wimbledon

Tenant du titre et no 1 mondial, le Britannique Andy Murray a logiquement hérité de la tête de série no 1 pour le tournoi de Wimbledon, devant Novak Djokovic (no 2) et Roger Federer (no 3), selon les désignations annoncées mercredi par l'organisation du tournoi.

L'Écossais de 30 ans, éliminé au premier tour du tournoi du Queen's la semaine dernière, sera tête de série no 1 à Londres pour la première fois de sa carrière.

Djokovic et Federer, respectivement quatrième et cinquième au classement ATP, bénéficient de l'habitude des organisateurs de Wimbledon de ne pas se baser uniquement sur le classement ATP, mais également sur les performances sur gazon lors des deux dernières saisons.

Le Suisse, qui a fait de Wimbledon le grand objectif de sa saison au point de renoncer à participer au dernier tournoi de Roland-Garros, briguera à Londres un huitième titre.

L'Espagnol Rafael Nadal, no 2 mondial après son 10e triomphe à Paris, complète le quatuor de tête.

C'est la première fois depuis 2014 que le fameux «Big Four» se retrouve aux quatre premières places dans un tournoi du Grand Chelem.

Derrière, Stan Wawrinka, no 3 mondial, mais qui n'a jamais atteint le dernier carré à Wimbledon, a été relégué tête de série no 5.

Autre joueur ayant les faveurs des organisateurs, le jeune Allemand Alexander Zverev, promu à 20 ans tête de série no 10 devant le Français Jo-Wilfried Tsonga et le Bulgare Grigor Dimitrov, qui le précèdent pourtant au classement mondial.

Kerber demeure no 1

Dans le tournoi féminin, la no 1 mondiale et finaliste en titre Angelique Kerber sera tête de série no 1 devant la récente finaliste de Roland-Garros Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova.

La tenante du titre Serena Williams sera absente du tournoi pour cause de grossesse.

La double championne de Wimbledon (2011 et 2014) Petra Kvitova a pour sa part été classée tête de série no 11.