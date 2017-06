Pierre-Luc Dubois est prêt pour la LNH

Après avoir terminé une saison bien remplie dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Pierre-Luc Dubois souhaite faire sa place au prochain camp d’entraînement des Blue Jackets de Columbus.

Dubois, qui participe cette semaine au camp de développement de l’équipe, a eu l’opportunité de jouer l’ensemble de la dernière campagne à la position de joueur de centre et a pris de la masse musculaire. Il croit maintenant être prêt pour la prochaine étape.

«À la même date l'année dernière, cela faisait trois jours qu’il avait été choisi le troisième choix au total, a déclaré l'entraîneur du développement Chris Clark, plus tôt cette semaine sur le site NHL.com. Cette année, il est plus prêt. Il a fait tout son possible. Il veut faire la meilleure impression. »

«Il a changé sa mentalité, qui est maintenant : '' j'ai fini avec le junior, je vais jouer dans la LNH cette année ''. »

Un été rempli

Afin d’être prêt pour le camp de développement, le joueur de 6 pi 3 po et 209 lb a passé les trois dernières semaines à Columbus. Ensuite, il terminera sa préparation estivale chez lui à Sainte-Agathe-des-Monts, puis retournera à Columbus pour le camp d’entraînement au mois de septembre.

«Pour faire la LNH, vous devez avoir un bon camp et montrer à tout le personnel que vous êtes prêt à jouer, a expliqué Dubois. C'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut avoir un bon camp. Il y a une place pour moi et je dois la prendre.»

Une expérience positive

La dernière saison de Dubois a pris fin en finale de la Coupe du Président lorsque l’Armada de Blainville-Boisbriand s’est fait balayer par les Sea Dogs de Saint John. Le gaucher a terminé les séries éliminatoires avec une récolte de neuf buts et 13 mentions d’aides en 19 matchs.

«Nous avons joué un style de jeu différent [à Blainville-Boisbriand], a mentionné le joueur de 19 ans. C'était un peu plus défensif. C'est ainsi que nous avons gagné nos matchs, par des pointages de 2-1. C'est un style qui ressemble davantage au jeu chez les professionnels. J'ai beaucoup appris de cela. »

Dubois a divisé son année dans la LHJMQ entre deux clubs. Il a joué les 20 premiers matchs de la saison avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, récoltant un total de 18 points, dont six buts. Puis, il a pris la direction de l’Armada où il a inscrit 15 buts et 22 mentions d’aides en 28 duels.

«Ce qui est génial à propos de Dubois, c'est que c’est un troisième choix qui a tout ce qu'il faut, du talent et des habiletés, a affirmé Clark. "Mais il jouait avec un style de jeu acharné. Cette saison, il a perfectionné sa compréhension du jeu. C'est excellent, car il sera très polyvalent dans la LNH. Il pourra évoluer là où il y aura une place pour lui. »