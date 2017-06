Michael Saunders de retour avec les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont conclu un contrat des ligues mineures avec le voltigeur canadien Michael Saunders, mercredi.

Saunders, qui se retrouvera avec les Bisons de Buffalo au niveau AAA, effectue ainsi un retour avec l’organisation des Jays.

En 2015 et 2016, le joueur originaire de Victoria a participé à un total de 149 matchs avec les Blue Jays. Il a conservé une moyenne au bâton de ,250 en plus de réussir 24 circuits.

Plus tôt cette saison, Saunders a pris part à 61 parties avec les Phillies de Philadelphie. Il a toutefois affiché une faible moyenne de ,205, étant limité à six circuits et 20 points produits.

Saunders, 30 ans, avait entamé sa carrière dans le baseball en 2009 dans l’uniforme des Mariners de Seattle.