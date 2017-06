Les Remparts réclament un défenseur

Habitués à repêcher des attaquants lors de la séance des joueurs européens de la Ligue canadienne de hockey, les Remparts de Québec ont fait exception à cette règle non écrite, mercredi, quand ils ont réclamé le défenseur Tomas Dajcar, un Tchèque de 17 ans qui mesure 6 pieds 4 pouces et pèse 210 livres.

Actif durant la saison 2016-2017 chez le HC Olomouc (U18 et U20) et au sein de sélections nationales de la République tchèque (Défi mondial moins de 17 ans et matchs internationaux), Dajcar a disputé un total de 68 parties durant lesquelles il a compté 13 buts et amassé autant de mentions d’aide.

Rejoint à son domicile, le nouveau colosse sur lames des Diables rouges s’est dit «heureux et honoré d’avoir été repêché par les Remparts, une organisation prestigieuse du Canada.»

Djacar n’est pas tombé à la renverse quand il a vu son nom apparaître sur la page web de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

«Mon agent (Mikhail Leinberger) m’avait prévenu, samedi, que les Remparts voulaient me réclamer. Selon moi, la LCH s’avère la meilleure avenue pour évoluer au hockey professionnel et j’ai déjà hâte de retourner au Canada afin de poursuivre mon développement», a ajouté celui qui avait eu l’occasion de visiter Sault-Sainte-Marie, l’automne dernier.

Un pan de mur: une obligation

Lorsque les Québécois firent de l’attaquant Pierrick Dubé leur choix de première ronde début juin à Saint-Jean, Philippe Boucher avait confié qu’il réclamerait un défenseur à l’encan des joueurs natifs du vieux continent.

«Nous n’avons pas repêché souvent des défenseurs lors de l’encan européen, mais au cours des prochaines saisons, nous ferons face à des attaques puissantes au sein de notre division. Nous avions besoin d’un gros bonhomme à l’arrière», a imagé le directeur général des Remparts Philippe Boucher.

La récente mise sous contrat de l’Ontarien Sam Dunn, un gaillard de 6 pieds 3 pouces et de près de 200 livres, fut le fruit du même raisonnement. Quand un club sera confronté, six ou huit fois par année, à Alexis Lafrenière (Rimouski) et Gabriel Fortier (Baie-Comeau), ça coule d’eau de source!

Arrière défensif

Le responsable du recrutement des Remparts, Christian Vermette a eu l’occasion d’épier Tomas Dajcar, comparé prudemment par son patron à l’ancien de l’Océanic, Jan Kostalek.

«Djacar possède un gabarit d’un homme (mature). À la base, il pratique un style plus défensif qu’offensif. Il a néanmoins un bel instinct à l’offensive et un excellent lancer. Je l’ai vu compter deux buts au Défi mondial des moins de 17 ans après avoir appuyé l’attaque.

«Sans être flamboyant, il était aussi efficace qu’un Kostalek cette saison. À 6 pieds 4 pouces, sa portée est très longue. Je n’ai pas vraiment de doute qu’il est prêt à évoluer dans la LHJMQ», a assuré Vermette.

Selon l’expert du dépistage, restera à convaincre Dajcar de pratiquer un style robuste. «Il pourrait être plus constant au niveau de l’aspect physique», a admis Vermette.

En deux lignes

Le slogan de la prochaine saison sera «Tatoué Remparts», un appel au sentiment d’appartenance des partisans et des joueurs. Ça tombe plutôt bien puisque Québec a fait le plein de talents régionaux lors de la dernière séance de repêchage de la LHJMQ.

Dix des quinze choix des Remparts au dernier encan du circuit Courteau étaient présents au point de presse. Après avoir tendu une oreille attentive aux discours du directeur administratif Louis Painchaud, joueurs et les membres de leur famille ont eu droit à une visite guidée du Centre Vidéotron.

La campagne d’abonnement pour la saison 2017-2018 bat son plein. En plus des billets de saison (34 parties de la saison régulière et séries éliminatoires), l’organisation québécoise offre des plans de demi-billets de saison de 15 parties au choix ou de 11 parties en semaine (lundi au jeudi).