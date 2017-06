Les Remparts embauchent Benoît Desrosiers

«Je ne recherchais pas le prochain Daniel Renaud, mais le bon complément pour Marc (Fortier) et moi. Nous sommes d’anciens joueurs professionnels et Benoit est une référence dans notre ligue pour le vidéo. Malgré son jeune âge, il possède également une bonne expérience. Il œuvre au hockey de compétition (midget espoir, midget AAA et junior majeur) depuis dix ans», a mentionné Boucher.