Les Pirates profitent d'un bon départ

Les Pirates ont inscrit quatre points dès leur premier tour au bâton, en route vers un gain de 6-2 sur les Rays de Tampa Bay, mercredi soir à Pittsburgh.

Josh Bell a réussi son 15e circuit de la campagne. Le joueur de premier but a inscrit deux points au cours de la rencontre.

Jose Osuna et Elias Diaz ont chacun obtenu deux coups sûrs, en plus de produire deux points.

De son côté, Andrew McCutchen a croisé le marbre à deux reprises.

L’ancien des Yankees de New York Ivan Nova (8-5) a œuvré au monticule pendant cinq manches, concédant deux points sur sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Dans une cause perdante, Blake Snell (0-5) a permis six points, quatre frappes en lieu sûr et cinq passes gratuites en cinq tours au bâton.