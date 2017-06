Les Marlins dominés par les Mets

Asdrubal Cabrera a frappé deux coups sûrs, dont un circuit, et produit deux points pour aider les Mets de New York à écraser les Marlins par la marque de 8-0, mercredi soir, à Miami.

Granderson a aussi expédié un tir hors des limites du terrain. Le voltigeur a été à l’origine de deux points.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Jose Reyes a placé la balle en lieu sûr à trois reprises, produisant un point.

De son côté, le frappeur suppléant Brandon Nimmo a poussé deux coureurs au marbre sur un simple en huitième manche.

Steven Matz (2-1) a permis six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail.

Dans le camp adverse, Jeff Locke (0-4) a passé cinq manches et deux tiers sur la butte, concédant trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles.