Les Knicks se séparent de Phil Jackson

Les Knicks de New York ont mis fin mercredi à leur association avec leur président Phil Jackson, au terme d’un règne de plus de trois ans.

Jackson est débarqué dans la métropole américaine en mars 2014 et pendant son séjour, les Knicks ont éprouvé des ennuis. Ils ont d’ailleurs raté les séries éliminatoires lors des quatre dernières campagnes, affichant un dossier de 31-51 en 2016-2017.

L’homme de 71 ans qui avait décroché 11 titres de la NBA comme entraîneur-chef des Bulls de Chicago et des Lakers de Los Angeles entre 1991 et 2010 possédait un contrat valide pour deux ans et devait toucher 24 millions $ au total.

«À la suite d’une mûre réflexion, nous avons convenu de prendre des directions différentes, a déclaré le propriétaire des Knicks, James Dolan, dans un communiqué de presse. Phil Jackson est l’un des individus ayant connu le plus de succès dans l’histoire de la NBA. Sa contribution au basketball ne sera jamais égalée et nous lui souhaitons la meilleure des chances.»

Par ailleurs, d’après le site internet The Vertical, le club de la Grosse Pomme reluquerait le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, pour combler la place vacante. Celui-ci avait accepté une prolongation de contrat en 2016.