Les Indians l'emportent à domicile

Le voltigeur Michael Brantley a cogné deux coups sûrs et produits autant de points et les Indians de Cleveland ont eu le dessus au compte de 5-3 sur les Rangers du Texas, mercredi en Ohio.

Jason Kipnis, Francisco Lindor et l’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion ont tous placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

Kipnis a également touché la plaque deux fois.

Au monticule, Trevor Bauer (7-6) a alloué un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail.

Dans le camp adverse, l’as des Rangers Yu Darvish (6-6) a passé six manches sur la butte, concédant trois points, dont deux mérités, sept coups sûrs et une passe gratuite.

Robinson Chirinos a claqué un circuit dans un quatrième match de suite. Il compte 12 coups de canon à sa fiche cette saison.

Elvis Andrus a également étiré les bras dans la défaite.