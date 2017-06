Les Giants surprennent les Rockies

Nick Hundley a réussi son troisième circuit de la saison en quatrième manche pour aider les Giants de San Francisco à vaincre les Rockies du Colorado par la marque de 5-3, mercredi après-midi, en Californie.

Le receveur a envoyé la balle dans les gradins avec un coéquipier sur les sentiers, terminant le duel avec deux coups sûrs.

À son premier match dans les ligues majeures, le joueur de troisième but Jae-Gyun Hwang a réussi une longue balle en solo en sixième manche. Celui-ci a aussi produit un point sur un roulant à la quatrième reprise.

Le partant Ty Blach (5-5) a passé six manches et un tiers sur la butte, concédant trois points, mais un seul mérité, sept coups sûrs et trois buts sur balles. L’artilleur a éventé six rivaux.

Hunter Strickland a réussi le dernier retrait de la rencontre, méritant un premier sauvetage e 2017.

La défaite est allée à la fiche de Kyle Freeland (8-6), qui a concédé quatre points, sept coups sûrs et une passe gratuite en six tours au bâton.

Nolan Arenado avait permis aux visiteurs de prendre les devants 2-0 dès la manche initiale grâce à un simple au champ centre.

Les vainqueurs ont commis deux erreurs en défensive, contre une pour les Rockies, qui se retrouvent au troisième rang de la section Ouest de la Nationale avec un dossier de 47-34. Les Giants sont derniers avec un rendement de 30-51.