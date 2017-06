Les Clippers échangent Chris Paul aux Rockets

Les Clippers de Los Angeles ont envoyé le meneur Chris Paul aux Rockets de Houston, mercredi, en retour de Patrick Beverley, Lou Williams, Sam Dekker et un choix de premier tour au prochain repêchage de la NBA.

Admissible à l’autonomie complète, Paul pourra ainsi négocier une entente avec la formation texane. L’athlète de 32 ans, qui suscitait l’intérêt de plusieurs équipes, touchait un salaire supérieur à 22 millions $ en 2016-2017.

Son entente précédente comprenait une année d’option pour la prochaine campagne et le principal intéressé a laissé tomber celle-ci.

Le vétéran a inscrit en moyenne 18,1 points et 9,2 mentions d’assistance par rencontre la saison passée, en plus de récupérer 5,0 rebonds. Il revendique 15 610 points en carrière et a été invité neuf fois à la classique des étoiles, en plus d’être nommé le joueur par excellence de cet événement en 2013.

Pour sa part, Beverley a totalisé 9,5 points et 5,9 rebonds en moyenne par sortie lors de la plus récente année. Pendant ses cinq premières saisons dans le circuit Silver, il a accumulé 639 points.