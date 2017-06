«J’entends m’éclater» - Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime réalisera un rêve le 8 août lorsqu’il disputera un premier match sur le court central dans le cadre du tournoi de la Coupe Rogers.

«Ce sera une formidable occasion de participer à un tournoi de cette envergure, de jouer devant mes parents, mes amis et le public de Montréal, a commenté le jeune homme. J’ai hâte de me mesurer à l’élite mondiale, question de voir à quel niveau se situe mon jeu. Et je ne peux pas recevoir plus beau cadeau pour mon 17e anniversaire de naissance...»

Plus tôt que prévu

La pression ne lui fait pas peur. «Je vais me préparer le mieux possible et l’important sera d’avoir du plaisir sur le terrain. J’entends m’éclater et savourer cette première expérience. Ce sera une journée magique. Mon objectif sera de disputer le meilleur match possible dans le but de remporter la victoire.

«Le seul stress que je ressentirai viendra de ma part, car je veux m’assurer d’offrir ma meilleure performance. J’ai récemment remporté à Lyon un tournoi du circuit Challenger plus tôt que prévu dans ma carrière et voilà que j’obtiens la chance de prendre part à un tournoi important comme celui de la Coupe Rogers plus tôt qu’anticipé. C’est excitant.»

Et quel adversaire aimerait-il affronter le 8 août? «Si je pouvais jouer contre Federer, ça serait un rêve», a répondu Auger-Aliassime.

Ça ne produira pas au premier tour puisque Federer obtient automatiquement un laissez-passer pour le second tour à titre de tête d’affiche.

Avant le tournoi de la Coupe Rogers, Auger-Aliassime participera aux tournois Challenger de Winnipeg, de Gatineau et de Granby.

Une porte-parole qui s’y connaît en tennis!

Le tournoi masculin de la Coupe Rogers aura comme porte-parole cette année l’excellente comédienne Sarah-Jeanne Labrosse. Parions que la jolie blonde, qui joue le personnage de Donalda dans la série télévisée «Les Pays d’en haut», fera tourner les têtes de quelques joueurs!

L'actrice de 25 ans, qui est actuellement en tournage à Rawdon, s’y connaît en matière de tennis puisqu’elle fut l’une des meilleures joueuses au Québec dans les années 2000.

«Le tennis et la Coupe Rogers font partie de ma vie depuis que je suis toute petite, a raconté Mlle Labrosse, qui a déjà terminé parmi les dix premières dans le cadre du championnat canadien chez les 14 ans et moins. J’ai maintes fois assisté au tournoi à Montréal et c’est avec grand plaisir que je serai la porte-parole cette année, à titre de bénévole. Adolescente, le tennis était une passion pour moi tout en menant ma carrière de comédienne.»

C’est une blessure à un genou subie à l’âge de 16 ans qui a mis fin à ses aspirations au tennis, elle qui a déjà battu Eugenie Bouchard à un bon nombre de reprises. On doit toutefois préciser qu’Eugenie était deux ans plus jeune qu’elle.

Sarah-Jeanne Labrosse voue une grande admiration à l’égard de Roger Federer et elle aime le côté spectaculaire de Rafael Nadal «mais j’ai surtout hâte de voir à l’oeuvre nos jeunes espoirs canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.»

En plus de Bouchard, Maria Sharapova a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal du tournoi de la Coupe Rogers à Toronto qui regroupera 22 des 25 meilleures joueuses de la planète, dont la championne en titre Simona Halep. «On tient à avoir les meilleures joueuses du monde et Sharapova en fait partie», a expliqué Eugène Lapierre au sujet de la joueuse russe qui a purgé une suspension en raison d’un cas de dopage.