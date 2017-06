Fucale sera en forme... Pas moi!

Publié hier à 18h49

Mis à jourhier à 19h02

Alors que certains joueurs de hockey profitent de courtes vacances, certains n'en ont pas eu du tout...ou presque pas.



C'est le cas notamment du gardien de but Zachary Fucale.

Rétrogradé en octobre dernier dans la East Coast League, le Québécois de 22 ans compte bien remonter les échelons en faisant une bonne impression au prochain camp du Canadien de Montréal.



Afin d’être prêt physiquement, un joueur de hockey aura besoin d’un minimum de 10 à 12 semaines d’entraînement durant la saison morte. Parole du préparateur physique Marc-André Wilson.



À raison de six séances par semaine, Fucale sera en forme. Je vous le confirme.



Ce matin, au Complexe sportif de Rosemère, Zachary et ses «boys» m’attendaient pour m’initier à leur fameux circuit d’entraînement métabolique du mercredi.



Parmi ses acolytes, on retrouvait notamment Jonathan Racine (Crunch de Syracuse), Yannick Veilleux (IceCaps de Saint John’s), Carl Neill (choix de 5e tour des Canucks de Vancouver en 2015) et Vincent Desharnais (choix de 7e tour des Oilers en 2016).



Verdict : Zachary sera en forme. Pas moi.