Deux joueurs d’impact à Boisbriand

L’Armada de Blainville-Boisbriand comptera deux nouveaux membres dans ses rangs en septembre.

Un attaquant et un défenseur prendront le chemin des Basses-Laurentides depuis l’Europe en vue du camp d’entraînement.

Avec ses deux choix, la direction du Noir et Blanc a d’abord jeté son dévolu sur l’attaquant tchèque Jan Hladonik au 44e rang de la séance de sélection européenne de la Ligue canadienne, mercredi matin.

Et au 104e rang, Joël Bouchard a sorti un lapin de son chapeau.

Il a convaincu le défenseur finlandais Aleksi Anttalainen.

Ces deux nouveaux membres créeront un effet positif instantané à Blainville-Boisbriand la saison prochaine, selon le directeur général.

«Il y a différents types de joueurs européens. Parfois, on sélectionne un joueur à développer et on ne peut rien prédire. Dans d’autres cas, on sélectionne un joueur qui est prêt à performer. Jan et Aleksi ont l’expérience internationale. Ils sont prêts à performer avec nous.»

«On les connaît et on les a vus jouer», a indiqué Bouchard après ses deux sélections.

Aucun risque

Celui-ci n’a pris aucun risque avec les Européens. C’est pourquoi il n’émet aucune réserve quant à ses nouvelles acquisitions. Le Tchèque et le Finlandais seront au Centre d’excellence Sports Rousseau à l’arrivée de la nouvelle campagne.

Du haut de ses 5 pi 9 po et 160 livres, Hladonik a marqué 24 buts et produit 47 points en 36 matchs au sein du HC Trinec, dans la ligue junior de République tchèque.

Une récolte qui lui a conféré le 12e rang des meilleurs marqueurs du circuit à l’âge de 17 ans. Il s’est aussi démarqué au Championnat mondial des moins de 18 ans au printemps.

«On l’a vu jouer, il amène beaucoup d’offensive et il montre un excellent coup de patin, a témoigné Bouchard. Je sais que plusieurs équipes de la LNH l’ont à l’œil.

C’est le joueur le plus offensif qui était disponible à notre rang de sélection. Honnêtement, je ne pensais pas qu’il serait encore disponible. C’est un compétiteur. Il cadre bien dans notre philosophie. Il arrivera chez nous avec une expérience internationale en plus d’avoir joué avec des hommes. Il aura donc un impact immédiat.»

Si Bouchard le compare à Marek Zachar, l’attaquant du Phoenix de Sherbrooke, son bras droit Pierre Cloutier estime qu’il prend des airs de Tomas Hyka, l’ex-attaquant des Olympiques de Gatineau qui avait amassé 99 points en 118 matchs de saison régulière de 2011 à 2013.

Quant au défenseur Anttalainen, les étoiles étaient alignées en faveur de l’Armada puisqu’il s’était enrôlé avec le TPS Turku, en Finlande. L’état-major a travaillé son dossier durant deux semaines afin de l’attirer en Amérique du Nord alors que celui-ci cheminait dans le programme national depuis trois ans.

Selon l’évaluation de la formation laurentienne, le patineur de 5 pi 9 po et 185 livres est doté d’un sens aigu de la compétition en plus d’être reconnu pour ses qualités de meneur.

«C’est un véritable travaillant et un défenseur intense. Son style colle au jeu de l’Amérique du Nord. Il doit se frotter aux gars de l’Amérique pour faire son chemin jusqu’à la LNH», a précisé Bouchard.

À travers la ligue

Si le Drakkar de Baie-Comeau a réussi à enrôler le Français Alexandre Texier des Brûleurs de Loups de Grenoble, il reste encore du travail à faire pour le convaincre de s’amener sur la Côte-Nord puisqu’il étudierait diverses options.

À Gatineau, les Olympiques ont puisé dans leur filière russe en sélectionnant Mikhail Shestopalov, un agile attaquant du AK Bars Kazan, qui connaît bien Vitalii Abramov et Yakov Trenin, car ils partagent tous le même agent, Rostyslav Saglo.

À Shawinigan, ayant montré la porte de sortie à Samuel Bucek, Martin Mondou a refait le plein de joueurs européens en choisissant un attaquant slovène, Jan Drozg, et un défenseur russe, Danil Roganov.

Le Phoenix n’a pas profité du cinquième appel de la séance. L’avenir dira si Jocelyn Thibault a pris la bonne décision.