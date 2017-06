Coupe Rogers: laissez-passer pour Félix Auger-Aliassime

Pour un athlète exceptionnel, il faut parfois faire des exceptions. Eugène Lapierre, le directeur du tournoi de tennis de la Coupe Rogers à Montréal, a compris cela.

Il a dérogé à ses habitudes en dévoilant, dès la fin du mois de juin, les noms de joueurs qui ont obtenu un laissez-passer pour le tableau principal, soit les vedettes montantes du tennis canadien, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

Ceux-ci se joindront à un groupe composé des 44 meilleures raquettes au monde, dont Milos Raonic, à ce tournoi qui se déroulera du 4 au 13 août au Stade Uniprix.

Les autres laissez-passer pour les tournois masculin et féminin de la Coupe Rogers, à Montréal et à Toronto, ont été accordés à Vasek Pospisil et à Eugenie Bouchard.

Lapierre a déjà annoncé qu’Auger-Aliassime et Shapovalov disputeront chacun leur premier match le mardi 8 août sur le court central, soit pendant la séance de l’après-midi. Ils connaîtront l’identité de leur adversaire respectif le 4 août.

Un anniversaire à célébrer sur le court

Auger-Aliassime, 229e joueur mondial, pourra célébrer son 17e anniversaire de naissance le 8 août en vivant sa première expérience au tournoi de la Coupe Rogers.

Cependant, il ne sera pas le plus jeune joueur québécois de l’histoire à participer au tournoi Masters du Canada. Sébastien LeBlanc n’avait que 15 ans et 10 mois lorsqu’il avait pris part au tournoi en 1989, a indiqué Valérie Tétreault, la responsable des relations médias chez Tennis Canada.

«Félix et Denis étaient devenus des incontournables, a expliqué Lapierre lors d’une rencontre de presse sur le site, mercredi. Les deux joueurs fort talentueux représentent la nouvelle génération chez Tennis Canada et ils génèrent un intérêt grandissant qui dépasse nos frontières.»

«Afin de les aider à se préparer adéquatement pour le tournoi, on a jugé bon de déterminer à l’avance à quel moment ils se retrouveront en action. On a demandé une permission spéciale aux dirigeants de l’ATP et ils nous l’ont accordée.»

L’effet Auger-Aliassime après celui de Lance Stroll

Certes, la présence d’un joueur québécois prometteur comme Auger-Aliassime, qui est récemment devenu le septième plus jeune joueur de l’histoire à remporter un tournoi du circuit Challenger, moussera l’intérêt pour le tournoi.

«On a assisté à l’effet Lance Stroll lors du dernier Grand Prix du Canada, qui a attiré de très belles foules, et on verra maintenant le même genre d’engouement pour ce jeune joueur québécois qui profite des installations du Centre national d’entraînement au parc Jarry», a souligné Lapierre.

«La participation de Félix ne peut faire autrement que de créer un effet d’émulation chez les jeunes Québécois. La mission de Tennis Canada est justement de développer le sport. On veut qu’il y ait plein d’autres jeunes qui découvrent le tennis et qui attrapent la piqûre parce qu’ils l’ont vu à l’oeuvre à Montréal.»

«Il est certain que la participation d’Auger-Aliassime au tournoi fera une différence sur le plan de l’intérêt, même si les grands noms comme Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic, Milos Raonic et Stan Wawrinka ont tous annoncé leur participation. Ce sera un tournoi magique, qui ne manquera certes pas de piquant.»

Le tournoi montréalais sera présenté sur les ondes de TVA Sports, du 4 au 13 août.