Contrat d'un an pour Jacob De La Rose

L'attaquant suédois Jacob De La Rose a accepté un contrat d'un an à un volet de la part des Canadiens de Montréal, mercredi.

Le joueur d'avant touchera 725 000 $ lors de la saison 2017-2018.

L'ailier gauche de 22 ans a passé la majorité de la dernière saison avec les IceCaps de St. John's, club-école du Bleu-Blanc-Rouge dans la Ligue américaine. Il a récolté 31 points, dont 14 buts, pour terminer au quatrième rang des pointeurs de la filiale.

De La Rose a affiché un différentiel de -3 et écopé de 38 minutes de pénalité en 62 matchs. En séries, le Suédois a terminé à égalité au deuxième rang des pointeurs des IceCaps avec un but et deux aides en quatre matchs.