Claudio Bravo envoie le Chili en finale de la Coupe des confédérations

Trois tirs au but portugais, tous arrêtés par Claudio Bravo: le gardien et capitaine du Chili a propulsé son équipe en finale de la Coupe des confédérations en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.), mercredi, à Kazan.

Les deux nations participaient pour la première fois à ce tournoi des champions continentaux, et c'est donc le Chili qui en connaîtra la finale dominicale à Saint-Pétersbourg, face au vainqueur de la demie Allemagne-Mexique disputée jeudi.

Il s'agira de la troisième finale en trois ans pour la Roja, qui a remporté les éditions 2015 et 2016 de la Copa America, à chaque fois face à l'Argentine de Messi, et à chaque fois... aux tirs au but. Et à chaque fois avec un arrêt de Bravo.

Mercredi, il a en carrément fait trois: le trentenaire a repoussé les tentatives de Quaresma, Moutinho et Nani, tandis que Vidal, Aranguiz et Sanchez réussissaient les leurs. Bravo avait manqué les deux premiers matches du tournoi, convalescent, et été fautif lors du nul 1-1 face à l'Australie.

Mais le voilà encore une fois le grand héros de son pays.