Bobby Webster devient le DG des Raptors

Les Raptors de Toronto ont confirmé mercredi la promotion de Bobby Webster qui agira désormais comme directeur général de l’équipe.

L’homme de 32 ans prend ainsi la place de Jeff Weltmann, qui a quitté le club ontarien au profit du Magic d’Orlando en mai dernier. Webster est le plus jeune à occuper ce poste au sein de la NBA, lui qui avait été nommé adjoint au DG avant le début de la campagne 2016-2017.

Webster a également œuvré dans les bureaux de la ligue, où il a été directeur associé à la gestion du plafond salarial. Il a travaillé pendant sept ans au siège social avant de se joindre aux Raptors en 2013.

Par ailleurs, Webster sera appuyé par Dan Tolzman, qui assumera les fonctions d’assistant au DG et de vice-président au personnel de joueurs. De plus, Keith Boyarsky est maintenant vice-président en stratégie et recherche en basketball.

«Nous sommes enthousiastes de récompenser Bobby, Dan et Keith pour leur travail acharné et leur contribution importante à notre programme, a déclaré le président Masai Ujiri dans un communiqué. Ils ont une valeur inestimable sous plusieurs aspects à l’intérieur de notre concession, que ce soit au plan de la gestion salariale, des informations relatives au recrutement, de l’analyse, de la stratégie, des joueurs et de la construction d’une formation gagnante.»

Ayant décroché trois titres de la section Atlantique consécutifs, les Raptors ont récolté au moins 50 victoires au cours de chacune des deux dernières années. Ils ont subi l’élimination au deuxième tour face aux Cavaliers de Cleveland cette saison.