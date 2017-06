Françoise Abanda avance dans les qualifications à Wimbledon

La Montréalaise Françoise Abanda a accédé, mercredi, au deuxième tour du tableau des qualifications du troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, Wimbledon, en défaisant la Russe Anna Kalinskaya en deux manches identiques de 6-2.

La rencontre avait commencé mardi, mais elle a été interrompue en raison de la pluie.

Abanda, 23e tête de série des qualifications, a eu besoin de 77 minutes pour venir à bout de son adversaire.

Malgré les six doubles fautes de la Québécoise, Kalinskaya, 154e joueuse au classement international, n’a pas été en mesure de profiter de cinq balles de bris. Abanda, 140e raquette mondiale, a quant à elle converti quatre de ses 10 chances de bris.

Au deuxième tour qualificatif, elle croisera le fer avec la Russe Alla Kudryavtseva. Présentement 224e sur l’échiquier mondial, elle a déjà occupé le 56e rang.

Andreescu passe sans problème

De son côté, la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a vaincu l’Américaine Kaya Day en deux sets identique de 6-3.

L’Ontarienne a réalisé cinq bris et deux as pour venir à bout de la 10e tête de série des qualifications en 1 h 04 min. Elle a dominé 58-45 au chapitre des points gagnés et a conservé un pourcentage d’efficacité de 58 % sur ses premiers services.

Du côté masculin, le Torontois Steven Diez tirait de l’arrière 7-5, 2-6 et 2-1 contre le Portugais Pedro Sousa au moment où la pluie a interrompu le match, tandis que l’Ontarien Peter Polansky, 15e favori des qualifications, a vaincu Aleksandr Nedovyesov, du Kazakhstan, en deux sets de 7-5 et 6-3.