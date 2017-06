Serena Williams nue en couverture de «Vanity Fair»

Enceinte de plusieurs mois, Serena Williams a imité Demi Moore en acceptant de poser nue pour la célèbre photographe Annie Leibovitz.

La championne de tennis se retrouve donc en couverture de l’édition de juillet du magazine américain «Vanity Fair» en tenue d'Ève, plus de 25 ans après que l’actrice ait fait de même, en 1991.

C’est en septembre prochain que Serena Williams, 35 ans, doit donner naissance à son premier enfant, une fille. Le père est le fiancé de l’athlète, Alexis Onahian, 33 ans.

Six tests

Convaincue qu’elle ne pouvait être enceinte malgré des vomissements et une poitrine qui gonflait, la plus jeune des sœurs Williams a passé un premier test en grossesse en janvier dernier. Ne pouvant croire que le résultat affiché était positif, elle a acheté cinq autres tests avant d’annoncer l’heureuse nouvelle à son amoureux.

La future maman était enceinte de deux mois quand elle a gagné la finale des Internationaux d’Australie au début de l’année, savourant ainsi un 23e titre du Grand Chelem devant sa sœur aînée, Venus.

À la mi-avril, Serena Williams a confirmé sa grossesse à l’aide d’une publication sur son compte Snapchat, ajoutant la mention «20 semaines».

L’Américaine prévoit renouer avec la compétition et prendre d’assaut les terrains de tennis dès janvier 2018.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k